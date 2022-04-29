Hakan Ural: Devlet Bahçeli ile görüştüm, Neler Oluyor Hayatta'yı izliyormuş

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı. Hakan Ural, "Kendisine o kadar saygım var ki... Farkındayız, verdiği mücadelenin. Ülkenin bekası için nelerle boğuşup uğraşıyor" ifadelerini kullandı.