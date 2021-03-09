Hakan Taşıyan için kritik ikinci ameliyat karaciğer nakli olmuştu
Hakan Taşıyan, karaciğer naklinin ardından bugün de böbrek nakli ameliyatına girdi.
Yaklaşık 4 aydır Ankara'daki bir hastanede tedavi gören Türk müziğinin usta ismi Hakan Taşıyan'a 4 gün önce karaciğer nakli yapıldı. Sağlık durumu iyi olan Taşıyan'a bugün de kız kardeşinin böbreği nakledilecek.
Sanatçının sosyal medya hesabından kız kardeşiyle olan fotoğrafı paylaşılarak şu notu düştü:
"Sevgili gönül dostları, böbrek nakil ameliyatı sürecimiz, bugün saat 08:00'de başlamıştır. Önce kız kardeşinin ameliyat süreci tamamlanıp, daha sonra nakil için kendisi ameliyata alınacaktır. Süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz. "Böbrek kardeştir."
Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, tedavi altına alındı.
Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi.