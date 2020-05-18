Hakan Peker eş kriterlerini açıkladı! Görücü usulü evlenebilirim
90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran ünlü şarkıcı Hakan Peker, 2012'de evlendiği kinci eşi Arzu Öztoprak'tan boşandı. Peker, yeniden evlenebileceğinin sinyalini verdi.
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran 59 yaşındaki Hakan Peker, kendisi hakkında bilinmeyenlerini anlattı. 2. Sayfa'ya özel açıklamalarda bulunan Peker, korona salgınından olumsuz etkilendiğini fakat bir yıl çalışmasam da sorun yaşamayacağını söyledi.
Karantina günlerinde maddi sıkıntı yaşamadığını söyleyen şarkıcı Hakan Peker, "Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım. Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de. Uzun boylu, esmer, güzel, hoş bir hanım ile iyi olur." ifadelerini kullandı.
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Ünlü şarkıcı Hakan Peker, 2012 yılında evlendiği ikinci eşi Arzu Öztoprak'tan 2018'de boşanmıştı.