Hakan Peker eş kriterlerini açıkladı! Görücü usulü evlenebilirim

Karantina günlerinde maddi sıkıntı yaşamadığını söyleyen şarkıcı Hakan Peker, "Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım. Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de. Uzun boylu, esmer, güzel, hoş bir hanım ile iyi olur." ifadelerini kullandı.