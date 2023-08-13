Hakan Peker 480 farklı hesaptan taciz eden hayranına acımadı! Saplantılı hayranını mahkemeye verdi
Türk müziğinin sevilen seslerinden Hakan Peker'in son dönemlerde tacizci hayranıyla başı dertte. Ünlü şarkıcı saplantılı hayranını mahkemeye verdi.
Karam, Bir Efsane, Karamela gibi şarkılarıyla 2000'li yıllarda fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Hakan Peker'in son dönemlerde sosyal medya hesabından kendisine taciz içerikli mesajlar yazan hayranıyla başı dertte.
62 yaşındaki ünlü şarkıcı 480 farklı hesaptan kendisini rahatsız eden saplantılı şahısı affetmedi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, ünlü şarkıcı sayısız kere kendisini taciz eden hayranını mahkeme verdi.
Uzun yıllardır ünlü şarkıcıya platonik aşk besleyen 34 yaşındaki Tuğba B., şarkıcı hakkında sosyal medya hesabından "Sapık, dengesiz, vertigo hastası seni, sapık olduğun belli ruh hastası" şeklinde paylaşımlar yaptı.
Üstüne bir de kendisinin fotoğraflarını izinsiz şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba B.'nin yaptıklarına sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, soluğu savcılıkta aldı.