Hakan Muhafız dizisinin Leyla'sı Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı video ortalığı yıktı!

Ünlü oyuncu ekrana nasıl dönecek merakla beklenirken, Instagram hesabından da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Turan, Marie Claire dergisi ile yapılan özel çekimin videosunu yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

İşte o video