Hakan Muhafız dizisinin Leyla'sı Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı video ortalığı yıktı!
Netflix’in ilk orjinal Türk dizisi olan Hakan Muhafız’da rol alarak serinin ikinci sezon sonunda diziden ayrılan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, son paylaştığı tatil pozuyla yine dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.
Son olarak Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız'da rol alan Ayça Ayşin Turan'ın yaz tatili devam ediyor. akan: Muhafız' dizisinde Leyla karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sezonun ilgiyle izlenen 'Çukur' dizisine dahil olması bekleniyor.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, dizinin finale yakın bölümünde ölümüyle herkesi üzen Sena karakterinin yerine geçmesi bekleniyor.
Ünlü oyuncu ekrana nasıl dönecek merakla beklenirken, Instagram hesabından da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Turan, Marie Claire dergisi ile yapılan özel çekimin videosunu yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam eden oyuncu pek çok dizide rol almıştır. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan’ın oyuncu koçu Ferit Selçuk’tur. Ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı’nda da eğitim görmüştür.