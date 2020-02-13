Hakan Muhafız 3. sezonda Taner Ölmez sürprizi Çağatay Ulusoy'un imajı olay oldu

Yeni sezonda kadrosuna yeni isimler ekleyen Hakan: Muhafız'da en dikkat çeken isim ise Mucize Doktor dizisinde sergilediği performans ile herkesin takdirini kazanan Taner Ölmez oldu. Başarılı oyuncu dizide, Çağatay Ulusoy'un karakteri, Hakan'a şehri kurtarmak için yardımcı olan isimlerden biri olarak yer aldı.