Hakan Muhafız 3. sezonda Taner Ölmez sürprizi Çağatay Ulusoy'un imajı olay oldu
Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’ın 3. sezon fragmanı yayımlandı. Çağatay Ulusoy'un dizideki imajı olay yaratırken Mucize Doktor'un başrolü Taner Ölmez'in dizide yer alması izleyiciye sürpriz oldu.
Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu gibi isimlerin başrolde yer aldığı Netflix dizisi Hakan: Muhafız'ın 3. sezon fragmanı yayımlandı. Dizinin başrolü Çağatay Ulusoy, fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı. 6 Mart'ta izleyici ile buluşacak olan dizide yayımlanan fragman ile sürprizler de ortaya çıktı.
Yeni sezonda kadrosuna yeni isimler ekleyen Hakan: Muhafız'da en dikkat çeken isim ise Mucize Doktor dizisinde sergilediği performans ile herkesin takdirini kazanan Taner Ölmez oldu. Başarılı oyuncu dizide, Çağatay Ulusoy'un karakteri, Hakan'a şehri kurtarmak için yardımcı olan isimlerden biri olarak yer aldı.
Hakan: Muhafız dizisi haricinde televizyon ekranlarında görünmeyen Çağatay Ulusoy'un dizideki imajı da oldukça dikkat çekti. Ulusoy'un Hakan: Muhafız'ın yeni sezon fragmanında ortaya çıkan imajı şaşırttı. Ulusoy, bir dönem saçlarından vazgeçmiş ve sıfıra vurdurmuştu. O haliyle dizide yer aldı.
Öte yandan dizinin yeni sezonunda Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul’u kurtarmak için kıyasıya bir savaşa giriyor. Şehir Ölümsüzler’in saldırısı sonucu yayılan bir virüsle mücadele ederken, Faysal ve Rüya kötü emellerine ulaşmaya çok yaklaşıyor.