Hakan Hatipoğlu en yakınını koronavirüs nedeniyle kaybetti bakın neler yazdı
Eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, dedesini koronavirüs salgını nedeniyle kaybetti. Acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu.
Bir dönem Survivor'da yarışan ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle dedesini kaybetti.
Hakan Hatipoğlu, acı haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu. Dedesi ve kızıyla fotoğrafını paylaşan Hatipoğlu, şunları yazdı:
"93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı.''
''Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim.''
''Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm."