Hakan Fidan, Şam’da Ahmed Şara ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam’da bir araya geldi. Görüşmede SDG’nin silah bırakması, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı değerlendiriliyor.
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Türkiye ve Suriye arasında başkent Şam'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi.
BAKAN FİDAN, SURİYE LİDERİ ŞARA'YLA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir araya geldi.
Görüşmede, SDG'nin silah bırakması, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmelerle ilgili son durumun kapsamlı biçimde değerlendirildiği tahmin ediliyor.