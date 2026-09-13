Hakan Fidan, Şam’da Ahmed Şara ile görüştü

Türkiye ve Suriye arasında başkent Şam'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

BAKAN FİDAN, SURİYE LİDERİ ŞARA'YLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir araya geldi.

Görüşmede, SDG'nin silah bırakması, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmelerle ilgili son durumun kapsamlı biçimde değerlendirildiği tahmin ediliyor.