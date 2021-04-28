Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programına ara verme kararı aldı!

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; yapımcı Polat Yağcı da dün Amerikan Hastanesi’nde Hakan Altun’u ziyaret etti. Yağcı, sanatçının tedavisinin bir gün daha devam edeceğini ve check up yapıldıktan sonra taburcu olacağını söyledi.