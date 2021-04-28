Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programına ara verme kararı aldı!
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan ve hastanede tedavi gören Hakan Altun'u yapımcı Polat Yağcı da ziyaret etti. Yağcı, çıkışta ünlü şarkıcının son durumu hakkında bilgi verdi.
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Kanal D’de yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre tedbiren yoğun bakımda yatan sanatçının sağlık durumu hakkında Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, bir açıklama yapmıştı.
48 yaşındaki Hakan Altun'un doktoru "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" diye bilgi vermişti.
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; yapımcı Polat Yağcı da dün Amerikan Hastanesi’nde Hakan Altun’u ziyaret etti. Yağcı, sanatçının tedavisinin bir gün daha devam edeceğini ve check up yapıldıktan sonra taburcu olacağını söyledi.
Altun'un programa devam edip etmeyeceği konusuna da bilgi veren Yağcı, “Hakan, Bodrum’a gidip 2 ay dinlenecek. Bu sürede çalışmayacak. ‘Şarkılar Bizi Söyler’in son 4 bölümünü konuk sanatçılarla çekeceğiz" diye konuştu.