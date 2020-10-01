Hakan Altun Ajda Pekkan aşk iddiası! Süper star ilişkiyle ilgili açıklama yaptı

Serengil, ''Bu bize gelen bir ihbar değil, annemin çevresi ve çok yakın aile dostumuzun gördüğü bildiği şeyler. Yani kendi etrafında herkes bu arkadaşlıklarını, ikisinin birlikte yaşadıklarını biliyormuş. Ben de bazı şeyler gördüm biliyorum'' dedi.