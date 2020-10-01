Hakan Altun Ajda Pekkan aşk iddiası! Süper star ilişkiyle ilgili açıklama yaptı
Ajda Pekkan Hakan Altun'la aşk yaşadığı iddialarıyla dalga geçen bir açıklama yaptı. Hakan Altun'un da menajerinden açıklama var.
Yılın magazin bombası süper star Ajda Pekkan ile Hakan Altun'a ilişkin oldu. ''Söylemezsem Olmaz'' programında Seren Serengil 'annemden duydum' diyerek bizzat tanık olanlara dayandırdığı iddiayı dile getirdi. Dediğine göre Ajda Pekkan ve Hakan Altun Bodrum'da büyük aşk yaşıyorlardı. Bugün her iki taraftan da açıklama geldi.
Serengil, ''Bu bize gelen bir ihbar değil, annemin çevresi ve çok yakın aile dostumuzun gördüğü bildiği şeyler. Yani kendi etrafında herkes bu arkadaşlıklarını, ikisinin birlikte yaşadıklarını biliyormuş. Ben de bazı şeyler gördüm biliyorum'' dedi.
Konuyla ilgili ilk açıklama, Hakan Altun’un menajeri Süleyman Çakmakçı’dan geldi:
''Hakan Bey ve Ajda Hanım, yeni bir düet projesinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum’da yaşadığından proje için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl da halk konserleri verecekler.''
Kelebek'in haberine göre Ajda Pekkan ise haberleri tiye aldı:
''Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim.''