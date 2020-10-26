Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapıda! İşte Çarşamba günü belli olacak yeni yasaklar
Koronavirüs salgını hızını giderek artırırken yeni önlemler kapıda. Çarşamba günü yapılacak Bilim Kurulu toplantısında özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı kararı çıkabileceği belirtiliyor. Toplantının gündeminde başka yasaklar da var. İşte ayrıntılar...
İstanbul başta olmak üzere ülkenin genelinde koronavirüs vaka ve hasta sayıları düzenli olarak artıyor. Tüm uyarılara rağmen en basit önlemler bile büyük çoğunluk tarafından gözardı ediliyor. Tüm dünyanın kış alarmına geçtiği koronavirüs salgınıyla mücadelede il il uygulanan kararlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak. Hürriyet'in haberine göre, Türkiye’nin kasım ve aralık ayını bir dizi yeni önlemle geçireceği belirtiliyor. Uzmanlar buna ‘aç-kapa’ taktiği diyor. Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak veya kaldırılacak.
Vakaların tüm Türkiye’de artışa geçmesiyle birlikte il pandemi kurulları üst üste yeni önlemleri devreye sokmaya başladı. Ancak asıl yasaklar Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak Bilim Kurulu toplantısı sonrasında ortaya çıkacak.
Bazı illerde çocuk parkları kapatılıp, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmalarına sınırlama getirilirken, semt pazarlarına girmelerine de günün belli saatlerinde izin veriliyor.
Bu sınırlamaların denetlenmesi için pazar timleri, park timleri gibi ekipler oluşturuldu.