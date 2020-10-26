Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapıda! İşte Çarşamba günü belli olacak yeni yasaklar

İstanbul başta olmak üzere ülkenin genelinde koronavirüs vaka ve hasta sayıları düzenli olarak artıyor. Tüm uyarılara rağmen en basit önlemler bile büyük çoğunluk tarafından gözardı ediliyor. Tüm dünyanın kış alarmına geçtiği koronavirüs salgınıyla mücadelede il il uygulanan kararlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak. Hürriyet'in haberine göre, Türkiye’nin kasım ve aralık ayını bir dizi yeni önlemle geçireceği belirtiliyor. Uzmanlar buna ‘aç-kapa’ taktiği diyor. Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak veya kaldırılacak.