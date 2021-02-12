Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın! İstanbul'a pazartesi salı fena kar yağacak

İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün başladı. Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da yağış 6 gün boyunca sürecek. Kar yağışının pazar günü yoğunlaşacağı uyarıları yapılıyor. Uzmanlar "1 metre kar yağacak" iddiasına itibar etmese de yağışların 60 santimetreye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Ancak her gün havanın daha da soğuyacağı kesin. İşte bu sebeple uzmanlar, 2 günlük hafta sonu sokağa çıkma yasağının pazartesi ve Salı'yı da içine alacak şekilde 4 güne çıkarılmasını öneriyor. Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen bu isimlerin başında geliyor.