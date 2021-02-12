Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın! İstanbul'a pazartesi salı fena kar yağacak
İSTANBUL'a beklenen kar yağışı geldi çattı. Bu akşamdan itibaren etkisini artıracak yağış Cumartesi günü şiddetlenecek. Orhan Şen, pazartesi ve salı günü kar yağışının daha da şiddetli olacağını belirtip hafta sonu sokağa çıkma yasağının 4 güne çıkarılmasını önerdi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün başladı. Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da yağış 6 gün boyunca sürecek. Kar yağışının pazar günü yoğunlaşacağı uyarıları yapılıyor. Uzmanlar "1 metre kar yağacak" iddiasına itibar etmese de yağışların 60 santimetreye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Ancak her gün havanın daha da soğuyacağı kesin. İşte bu sebeple uzmanlar, 2 günlük hafta sonu sokağa çıkma yasağının pazartesi ve Salı'yı da içine alacak şekilde 4 güne çıkarılmasını öneriyor. Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen bu isimlerin başında geliyor.
Meteoroloji dün, hava tahminlerini değiştirmiş ve pazar günün beklenen kar yağışının bugün sabah başlayacağını duyurmuştu. Meteorolojinin dediği oldu ve İstanbul'da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde sulu kar yağışı görülecek, akşam saatlerinden itibaren ise kar başlamış olacak. İstanbul’da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü.
İstanbul'da 6 gün kar yağacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son dakika hava tahmin raporuna göre İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı 5 gün etkili olacak. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini arttıracak.
Kar yağışının İstanbul’da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak. İstanbul’da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı: