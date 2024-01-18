Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı, Balkanlardan geliyor
Marmara Bölgesi'nde hafta sonu, başta İstanbul olmak üzere Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Kar yağacak mı, uzmanların son tahminleri neler?
Cuma günü yaklaşık 17 ila 18 derece arasında olması beklenen hava sıcaklığının, Balkanlardan gelecek soğuk hava kütlesiyle 8-9 derece kadar düşeceği; kuzeybatı tarafında kar, İstanbul'da ise yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji mühendisi Dr. Güven Özdemir, "Perşembe gününden itibaren tekrar lodosu güneyden, Afrika üzerinden alacağız." diye konuştu. Özdemir şunları kaydetti:
"Cuma akşamından itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklıklar hızla düşmeye başlayacak. Sıcaklıklar 8 ila 9 derece düşecek. Soğuk hava kütlesi Marmara Bölgesi'ne Karadeniz ve Balkanlar üzerinden geliyor. Yeni sistemle cumartesi, pazar ve pazartesi yağış olacak. Marmara Bölgesi'nin deniz seviyesinde bulunan alanlarında karla karışık yağmur, zaman zaman da kuvvetli yağış almasını bekliyoruz. Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı bekliyoruz. Yüksek kesimlerde Anadolu'ya doğru gittikçe kar yağışı daha artacak. İstanbul'da kar yağışı 4 derecenin altına düştüğü zaman az da olsa görülme ihtimali olabilir."
Ocak sonunda kar yağışı ihtimali
Özdemir, İstanbul'da ocak ayı sonunda kar ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.