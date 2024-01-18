Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı, Balkanlardan geliyor

"Cuma akşamından itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklıklar hızla düşmeye başlayacak. Sıcaklıklar 8 ila 9 derece düşecek. Soğuk hava kütlesi Marmara Bölgesi'ne Karadeniz ve Balkanlar üzerinden geliyor. Yeni sistemle cumartesi, pazar ve pazartesi yağış olacak. Marmara Bölgesi'nin deniz seviyesinde bulunan alanlarında karla karışık yağmur, zaman zaman da kuvvetli yağış almasını bekliyoruz. Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı bekliyoruz. Yüksek kesimlerde Anadolu'ya doğru gittikçe kar yağışı daha artacak. İstanbul'da kar yağışı 4 derecenin altına düştüğü zaman az da olsa görülme ihtimali olabilir."