Hafta sonu kısıtlamaları işe yaradı koronavirüs Türkiye'de durağan faza geçti
Prof. Dr. Alper Şener, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde koronavirüsün (Covid-19) Türkiye’de oransal olarak durağan faza geçtiğini söyledi. Görevli olduğu Çanakkale hakkında da bilgiler veren Prof. Şener, vaka sayılarında ciddi miktarda düşüş olduğunu aktardı.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, insan sağlığını tehdit etmeye devam ederken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye’de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının fayda verdiğini belirtti.
Prof. Şener, "Türkiye’nin genelinde oransal olarak koronavirüs durağan faza geçti. Ama bunda tabii ki yapılan test sayısı, özellikle hafta sonu yasaklar nedeniyle yapılan test sayısındaki düşmelerin de etkisi olduğunu düşünüyorum ben." diye konuştu.
Şener, "Görebildiğimiz kadarıyla, hafta içi ile hafta sonu arasında virüsün seyrinde farklılıklar var, olgu sayılarında ve olguların dağılımda. Bunu 7 ile 10 günlük zaman dilimleri içerisinde değerlendirmek lazım." dedi.
"İnsanlar hala yasaklara uymamak için direniyorlar"
Şener, "Yasaklara rağmen, hala istediğimiz oranda bir düşme yok. Çünkü, her halükarda yasaklar deliniyor. İnsanlar, kaçak ve yan yollara sapabiliyor. Bu da zaten basına da yansıyor, görüyoruz. Büyükşehirler de dahil bilmem kaç kişiye cezalar kesiliyor. Maddi ve manevi engeller konuluyor ama buna rağmen insanlar hala yasaklara uymamak için direniyorlar" ifadelerini belirtti.