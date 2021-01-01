Hafta sonu kısıtlamaları işe yaradı koronavirüs Türkiye'de durağan faza geçti

"İnsanlar hala yasaklara uymamak için direniyorlar"

Şener, "Yasaklara rağmen, hala istediğimiz oranda bir düşme yok. Çünkü, her halükarda yasaklar deliniyor. İnsanlar, kaçak ve yan yollara sapabiliyor. Bu da zaten basına da yansıyor, görüyoruz. Büyükşehirler de dahil bilmem kaç kişiye cezalar kesiliyor. Maddi ve manevi engeller konuluyor ama buna rağmen insanlar hala yasaklara uymamak için direniyorlar" ifadelerini belirtti.