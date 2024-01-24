Hafta sonu kar geliyor, 36 ilde etkili olacak! İstanbul listeye dahil mi? Meteoroloji üst üste uyarı yaptı
TÜRKİYE'ye Karadeniz üzerinden soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor. Meteoroloji verilerine göre, perşembe gününden itibaren Marmara’nın doğusunda yağmur, Batı Karadeniz’de ise kar yağışı etkili olacak. Hafta sonu ise hava daha da bozacak. Pazar günü 36 ilde kar yağışı bekleniyor. İşte detaylar...
Türkiye, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yurdu son günlerde etkileyen yağışlı sistemin, Türkiye’nin güneydoğusuna doğru hareket ettiğini belirten Şahbaz, “Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu’da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu. Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre Perşembe'den itibaren gelen yağışlı havanın Pazar günü yurdun büyük bölümünde kar yağışına dönüşeceği görülüyor.