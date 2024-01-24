Hafta sonu kar geliyor, 36 ilde etkili olacak! İstanbul listeye dahil mi? Meteoroloji üst üste uyarı yaptı

Yurdu son günlerde etkileyen yağışlı sistemin, Türkiye’nin güneydoğusuna doğru hareket ettiğini belirten Şahbaz, “Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu’da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu. Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi.