Hafta sonu için alarm verildi! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar kar, sağanak, fırtına...
Geçtiğimiz hafta sonu düşen sıcaklıkla İstanbul uzun bir aranın ardından kasım ayında kar gördü. Bu yağışın ardından sıcaklık, mevsim normallerine dönse de yeni bir dalga daha bekleniyor. Sıcaklık 9 derece birden düşecek. Özellikle hafta sonuna dikkat!
Hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. Pazar günü kar yağışı beklediklerini söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti.
Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu değerlendirilmesinde "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor." denildi. Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de hava durumu tahminlerini açıkladı. Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
-Cumartesi günü Ülkemize yeni bir cephe sistemi geliyor. Özellikle Pazar günü ülke genelinde kuvvetli yağışlar var.