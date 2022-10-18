Hadise'ye erken doğum günü sürprizi!
Hadise'nin adı bu aralar magazin dünyasının dilinden düşmüyor. Son olarak Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise sahnelere geri dönmüş, dedikodulara cevap vermişti. Hadise'nin geçirdiği bu zor günlere karşılık arkadaşları erken doğum günü sürprizi yaptılar.
Hadise'nin arkadaşları ünlü şarkıcıya erken doğum günü sürprizi yaptı.
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22 Ekim tarihinde 37 yaşına girecek olan Hadise, siyah kombiniyle dikkat çekti.
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Hadise'nin siyahlar içindeki pozları çok beğenildi.
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Pasta üflerken çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. "Canım Revna sürprizin beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim." yazdı.
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