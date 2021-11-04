'Hadise’ye dokunma, günah' dedi! Demet Akalın çorap satan kadına bakın ne kadar verdi
Yakın arkadaşı Esra Balamir ile Bebek'te objektiflere takılan Demet Akalın, Hadise'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Demet Akalin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Spor kıyafetleri ile objektiflere yansıyan Akalın, arkadaşı Esra Balamir ile çıkışta kendisini çeken gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
Akalın, "Bu aralar çok çalışıyorum. O yüzden pek görünmüyorum" açıklamasını yaptı.
Hadise’nin Instagramdaki takipçi sayısının 10 milyonu aştığı zaman, 'Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da' demiştiniz" diyen muhabire yanıt verdi.
Akalın, "Hadise mutlu, Hadise’ye dokunma, günah kız şimdi mutlu. Kimsenin hakkında konuşmayalım" ifadelerini kullandı.