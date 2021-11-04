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'Hadise’ye dokunma, günah' dedi! Demet Akalın çorap satan kadına bakın ne kadar verdi

'Hadise’ye dokunma, günah' dedi! Demet Akalın çorap satan kadına bakın ne kadar verdi

Yakın arkadaşı Esra Balamir ile Bebek'te objektiflere takılan Demet Akalın, Hadise'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

'Hadise’ye dokunma, günah' dedi! Demet Akalın çorap satan kadına bakın ne kadar verdi

Demet Akalin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Spor kıyafetleri ile objektiflere yansıyan Akalın, arkadaşı Esra Balamir ile çıkışta kendisini çeken gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

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'Hadise’ye dokunma, günah' dedi! Demet Akalın çorap satan kadına bakın ne kadar verdi

Akalın, "Bu aralar çok çalışıyorum. O yüzden pek görünmüyorum" açıklamasını yaptı.

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'Hadise’ye dokunma, günah' dedi! Demet Akalın çorap satan kadına bakın ne kadar verdi

Hadise’nin Instagramdaki takipçi sayısının 10 milyonu aştığı zaman, 'Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da' demiştiniz" diyen muhabire yanıt verdi.

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'Hadise’ye dokunma, günah' dedi! Demet Akalın çorap satan kadına bakın ne kadar verdi

Akalın, "Hadise mutlu, Hadise’ye dokunma, günah kız şimdi mutlu. Kimsenin hakkında konuşmayalım" ifadelerini kullandı.

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