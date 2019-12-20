Hadise'nin yerini bakın kim aldı MasterChef'de Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürileri yarışıyor

Hem medya patronu hem de O Ses Türkiye'nin sunucusu olan Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması MasterChef Türkiye bombasını patlattı. Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasının jürileri Seda Sayan, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk ile birlikte MasterChef Türkiye'de yarışacaklarını açıkladı.