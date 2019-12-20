Hadise'nin yerini bakın kim aldı MasterChef'de Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürileri yarışıyor
O Ses Tükiye'nin jürileri Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve sunucusu Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'de yarıştı, Ilıcalı, Instagram hesabından yerleri süpürdüğü anları paylaştı.
Hem medya patronu hem de O Ses Türkiye'nin sunucusu olan Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması MasterChef Türkiye bombasını patlattı. Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasının jürileri Seda Sayan, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk ile birlikte MasterChef Türkiye'de yarışacaklarını açıkladı.
MasterChef Türkiye'de bu kez Mavi takımla birlikte performans sergileyecek olan Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürileri, yemek konusundaki hünerlerini sergileyecek.
Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına ''Bu akşam MasterChef’de 10 parmağımda 10 marifet :)'' notunu düşerken herkes Ilıcalı'nın yerleri süpürdüğü fotoğrafa kilitlendi.
O Ses Türkiye'nin güzel jürisi Hadise'nin ise fotoğraflarda ve fragmanda yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Hadise'nin yerini ise yine programı izleyenlerin aşina olduğu Saadet Özsırkıntı yarışmada yer aldı.