Hadise'nin yeni imajına yorum yağdı! Yeni saçları Kardashian'lara benzetildi
Mehmet Dinçerler'le 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sürpriz bir şekilde evlenen ünlü popçu Hadise, Murda ile olan yeni projesi için imaj tazeledi. Şarkıcı sosyal medyanın en fazla konuşulanları arasına girdi. Kısa sürede yüzlerce beğeni toplayan Hadise sevenleri tarafından Kardashian'lara benzetildi.
Geçtiğimiz ocak ayında ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise, iş adamı Mehmet Dinçerler'e 'Evet' demişti. Şarkıcı, güzel haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi; tektaşını gösteren popçu, gönderisine "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düşmüştü. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yapmıştı.
Yüzüğü kriz çıkarmıştı!
Mehmet Dinçerler romantik teklif için masraftan kaçınmamış ve sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük almıştı. Aile şirketinin 130 milyon TL borcu olduğu öne sürülen iş insanının, Hadise’ye hediye ettiği tektaşın, Dinçerler Ailesi’nde krize neden olduğu iddia edilmişti.
Her şey Türk geleneklerine göre yapıldı
Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta ailesiyle birlikte kız istemeye gitmiş, ünlü popçunun annesi Gülnihal Açıkgöz de nişan için Belçika’dan İstanbul’a gelmişti. Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı atlamamıştı. Her şeyi Türk geleneklerine göre yapan aile, Hadise'yi annesinden istemiş, böylece ikili evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Görüntü yasaklı nikah!
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da gözlerden uzak şekilde Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Nikâha sadece 20 kişi davet eden ünlü çift, haberin basına yansımaması için konukların görüntü almasını yasaklamıştı.