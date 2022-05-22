Hadise'nin yeni imajına yorum yağdı! Yeni saçları Kardashian'lara benzetildi

Her şey Türk geleneklerine göre yapıldı

Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta ailesiyle birlikte kız istemeye gitmiş, ünlü popçunun annesi Gülnihal Açıkgöz de nişan için Belçika’dan İstanbul’a gelmişti. Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı atlamamıştı. Her şeyi Türk geleneklerine göre yapan aile, Hadise'yi annesinden istemiş, böylece ikili evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.