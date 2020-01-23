Hadise'nin videosu olay! Ceketi üstünden atıp kalçalarını çekinmeden sergiledi
Edep açıklamasıyla çok konuşulan Hadise, son olarak öyle bir video çekti ki görenlerin ağzı açık kaldı.
Geçtiğimiz hafta Antalya konserinde sahnedeyken yaptığı açıklamalarla adında söz ettiren Hadise, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarına devam ediyor.
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Giydiği seksi kıyafetler nedeniyle eleştirilen Hadise, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir'' açıklamasının ardından bomba bir videoya imza attı. Hadise'nin paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı.
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Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram’ın hikaye bölümünden paylaştığı video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Önce ayna önünde mayosu ile dans eden Hadise daha sonra mayosuyla video paylaştı.
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