Hadise'nin Reynmen'in şarkısına çektiği mini klibi olay! Twitter'da dansıyla TT oldu
Ünlü şarkıcı Hadise, yine olay yaratan bir kıyafetle dans edince Twitter'da TT listesine girdi. Reynmen'in Ela şarkısında dans eden şarkıcı, sosyal medyayı fena salladı.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Hadise, yine sosyal medyayı salladı ve bu kez Twitter'da TT lisetesine girdi. Ünlü YouTuber Reynmen'in milyonlarca izlenme alan 'Ela' isimli şarkısıyla yaptığı dansla olay yarattı.
Hadise, Reynmen'in kısa süre içinde milyonlarca izlenen şarkısı Ela eşliğinde çektiği mini kliple dikkatleri üstüne çekti. Hadise'nin dansında dikkat çeken ise detay ise yine kıyafeti oldu.
İç çamaşırına benzer konser kıyafeti olay yaratan Hadise, yine benzer bir kıyafet ile Reynmen'in Ela şarkısında oynayınca yer yerinden oynadı.
Hadise'nin, seksi kıyafetiyle kamera karşısına geçip cesur dansını sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Başarılı şarkıcının videosu 1 milyonun üzerinde izlendi.