Hadise'nin Reynmen'in şarkısına çektiği mini klibi olay! Twitter'da dansıyla TT oldu

Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Hadise, yine sosyal medyayı salladı ve bu kez Twitter'da TT lisetesine girdi. Ünlü YouTuber Reynmen'in milyonlarca izlenme alan 'Ela' isimli şarkısıyla yaptığı dansla olay yarattı.