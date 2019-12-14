Hadise'nin öyle bir fotoğraf paylaştı ki yorum yağdı: Biz seksiyiz...
Her yaptığı olay yaratan ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, sosyal medyadan paylaştığı göğüs dekolteli yeni fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla yine dikkatleri üstüne çekti.
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"Her şekilde güzeliz"
Hadise'nin paylaştığı poza düştüğü not çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı: Biz kadınlar, biz güçlüyüz, her yönden güzeliz ve her şekilde güzeliz.
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"Muhteşemiz, biz seksiyiz"
Biz muhteşemiz, biz seksiyiz, biz ve istediğimiz kişi olabiliriz. Bana kimi en çok sevdiğimi sorarsan? Bana söylerdim.
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"Kendini seviyor musun?"
Öz sevgi, hak ettiğimiz ilk aşktır. Kendimi seviyorum. Kendini seviyor musun?
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