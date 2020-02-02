Hadise'nin göğüsleri bakın nasıl ortaya çıktı dekolteli paylaşımı olay
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem düşmeyen Hadise, yeni paylaşımında göğüslerini tamamen açtı.
O Ses Türkiye'de jürilik yapan güzel şarkıcı Hadise, yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştığı ile bir video ile magazin gündeminin tam ortasına oturdu.
112
Bir derginin kapak çekimi sırasında kaydedilen görüntü sosyal medyayı adeta salladı.
212
Ünlü şarkıcının paylaştığı video dakikalar içerisinde iki milyona yaklaşan izlenme oranına yaklaştı.
312
Paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden güzel şarkıcı Hadise'nin bu pozu iki yüz binin üzerinde beğeni aldı.
412