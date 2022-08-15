Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den Üstün Dökmen'e 'başörtüsü' tepkisi
Katıldığı programda yaptığı başörtü açıklamalarıyla gündem olan Üstün Dökmen’e bir tepki de Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler’den geldi.
Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı programa katılan Prof. Dr. Üstün Dökmen, ‘başörtülü psikolog olmaz’ sözleri ile bir anda gündem olmuş ve herkesin tepkisini çekmişti. Üstün Dökmen’e gelen tepkiler arasında şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler’in yorumu da dikkat çekti. Dinçerler, "Ulan bir bitmediniz. Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı" dedi.
Prof. Dr. Üstün Dökmen, katıldığı programda, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak, Dökmen'e tepki gösterdi:
"Ulan bir bitmediniz……..
Sizin düşünceleriniz de “insan etiğine” aykırı."