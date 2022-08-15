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Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den Üstün Dökmen'e 'başörtüsü' tepkisi

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den Üstün Dökmen'e 'başörtüsü' tepkisi

Katıldığı programda yaptığı başörtü açıklamalarıyla gündem olan Üstün Dökmen’e bir tepki de Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler’den geldi.

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den Üstün Dökmen'e 'başörtüsü' tepkisi

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı programa katılan Prof. Dr. Üstün Dökmen, ‘başörtülü psikolog olmaz’ sözleri ile bir anda gündem olmuş ve herkesin tepkisini çekmişti. Üstün Dökmen’e gelen tepkiler arasında şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler’in yorumu da dikkat çekti. Dinçerler, "Ulan bir bitmediniz. Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı" dedi.

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Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den Üstün Dökmen'e 'başörtüsü' tepkisi

Prof. Dr. Üstün Dökmen, katıldığı programda, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" ifadelerini kullandı. 

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Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den Üstün Dökmen'e 'başörtüsü' tepkisi

Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak, Dökmen'e tepki gösterdi: 

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Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den Üstün Dökmen'e 'başörtüsü' tepkisi

"Ulan bir bitmediniz……..

Sizin düşünceleriniz de “insan etiğine” aykırı." 

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