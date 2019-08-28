Hadise'nin 'Benim hayatım benim vücudum' videosu sosyal medyayı salladı
Hadise, son zamanlarda sıklıkla cesur paylaşımları nedeniyle eleştirilince, "Benim hayatım benim vücudum" diyerek bir video paylaştı.
Son zamanlarda sıklıkla cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Hadise, makyajsız haliyle cesur fotoğraflarını sollamış ve birkaç gün önce paylaştığı makyajsız hali binlerce beğeni almıştı. Sıklıkla cesur paylaşımları ve makyajsız haliyle hayranlarını şaşırtan Hadise, eleştirilince Instagram hesabından bir video paylaştı.
Hadise videosunda hemcinslerine seslenerek nasıl ve ne şekilde göründüklerinin başkası için değil kendileri için önemli olduğunu söyleyerek "Benim bedenim benim vücudum" dedi.
Hadise, söz konusunu videosunu Instagram hesabından şu notla yayınladı:
"Benim nasıl göründüğümden kime ne? Benim hayatım benim vücudum değil mi, size söz hakkı veren kim?
Ben Hadise.
Şu an benim ismimi unutun.
Ben bir kadınım, özgür bir kadın.
Acıları olan ama gülmekten vazgeçmeyen.
Dans etmekten korkutulan ama boyun eğmeyen!
Hayattan endişe eden ama yaşamayı seven!
Çevresi kalabalık ama yalnız yürüyen.
Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem.
Benim nasıl göründüğümden kime ne?