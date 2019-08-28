Hadise'nin 'Benim hayatım benim vücudum' videosu sosyal medyayı salladı

Hadise, söz konusunu videosunu Instagram hesabından şu notla yayınladı:

"Benim nasıl göründüğümden kime ne? Benim hayatım benim vücudum değil mi, size söz hakkı veren kim?

Ben Hadise.

Şu an benim ismimi unutun.

Ben bir kadınım, özgür bir kadın.

Acıları olan ama gülmekten vazgeçmeyen.