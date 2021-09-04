Hadise'den 'Reza Zarrab'dan hamile kaldığı için ayrıldı' diyen Deniz Akkaya'ya flaş cevap

Deniz Akkaya, Hadise için “Amerika’daki ilişkiden hamile kaldı. İlişki bu yüzden bitti” ifadelerini kullandı. Programdaki diğer yorumculardan Seren serengil ise 'Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu sebeple bitti' yorumunu yaptı.

İŞTE O PROGRAMDA HADİSE İÇİN SÖYLENEN OLAY İDDİALAR-1

İŞTE O PROGRAMDA HADİSE İÇİN SÖYLENEN OLAY İDDİALAR-2