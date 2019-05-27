Hadise'den Ramazan bayramında dudak uçuklatan rakam

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcının bir reklam anlaşması için 2 milyon TL istediği iddia edilmişti. Reklam filmi istediği uçuk rakam nedeniyle iptal olan Hadise, Kıbrıs, Çeşme, Avusturya'da vereceği konserlerden tam 750 bin TL kazanacak. Sadece hadise değil birçok ünlü bayramda paraya para demeyecek. Peki diğer ünlüler bayramda ne kadar kazanacak?