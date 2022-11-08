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Hadise'den bornozlu paylaşımın ardından küvet pozu! Beğeni yağdı

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Hadise'den bornozlu paylaşımın ardından küvet pozu! Beğeni yağdı

İş insanı Mehmet Dinçer'le bir süredir birlikte olan Hadise, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda dünya evine girmişti. Ancak mutlulukları kısa süren çift 4,5 aylık evliliğini sonlandırmıştı. Geçirdiği zor günleri atlatmaya çalışan ünlü popçu Hadise, cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Hadise bu kez de duştan paylaşım yaptı.

Hadise'den bornozlu paylaşımın ardından küvet pozu! Beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile 4,5 ay süren evliliğini geçtiğimiz ay noktaladı. İş insanı Mehmet Dinçerler'in, Hadise'ye evlilik teklif ederken verdiği değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi gündeme oturmuştu.

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Hadise'den bornozlu paylaşımın ardından küvet pozu! Beğeni yağdı

Dinçerler'in verdiği yüzüğün replika olduğu ortaya çıkmış, gerçek değerinin 182 bin TL olduğu öğrenilmişti.

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Hadise'den bornozlu paylaşımın ardından küvet pozu! Beğeni yağdı

Boşandığı günden beri sosyal medyadan iddialı paylaşımlar yapan Hadise, son pozuyla da olay yarattı.

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Hadise'den bornozlu paylaşımın ardından küvet pozu! Beğeni yağdı

Seda Sayan yorum yaptı

Duş alırken küvet içinde paylaşımlar yapan Hadise, banyodan çıkınca bornozlu halini de yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının bu özel karelerine ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi.

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