Hadise'den bornozlu paylaşımın ardından küvet pozu! Beğeni yağdı
İş insanı Mehmet Dinçer'le bir süredir birlikte olan Hadise, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda dünya evine girmişti. Ancak mutlulukları kısa süren çift 4,5 aylık evliliğini sonlandırmıştı. Geçirdiği zor günleri atlatmaya çalışan ünlü popçu Hadise, cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Hadise bu kez de duştan paylaşım yaptı.
Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile 4,5 ay süren evliliğini geçtiğimiz ay noktaladı. İş insanı Mehmet Dinçerler'in, Hadise'ye evlilik teklif ederken verdiği değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi gündeme oturmuştu.
Dinçerler'in verdiği yüzüğün replika olduğu ortaya çıkmış, gerçek değerinin 182 bin TL olduğu öğrenilmişti.
Boşandığı günden beri sosyal medyadan iddialı paylaşımlar yapan Hadise, son pozuyla da olay yarattı.
Seda Sayan yorum yaptı
Duş alırken küvet içinde paylaşımlar yapan Hadise, banyodan çıkınca bornozlu halini de yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının bu özel karelerine ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi.