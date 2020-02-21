Hadise'den ablası Hülya Açıkgöz'e zehir zemberek sözler!

Ünlü şarkıcı Hadise geçen yıla kadar menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ile ipleri kopardıktan sonra mahkemelik oldular. Hadise, konserlerinden kliplerine kadar sahne arkasında birlikte çalıştığı Hülya Açıkgöz'ü, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş küsmüştü.