Hadise'den ablası Hülya Açıkgöz'e zehir zemberek sözler!
Geçen seneye kadar menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile araları bozulan ünlü şarkıcı Hadise, ablasına açtığı davayı kaybetti. Kötü haber sonucu sonrası Hadise, yaptığı paylaşımda "Zehirli insan zehirlidir; aile olsun ya da olmasın" dedi.
Ünlü şarkıcı Hadise geçen yıla kadar menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ile ipleri kopardıktan sonra mahkemelik oldular. Hadise, konserlerinden kliplerine kadar sahne arkasında birlikte çalıştığı Hülya Açıkgöz'ü, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş küsmüştü.
Yıllarca ablasıyla beraber ortak çalışan Hadise, "hadise.com" internet sitesini ablasıyla çalışırken almıştı. İki kardeş arasında küstükten sonra domain alma savaşına girdiler ve soluğu mahkemede aldılar.
3 Kasım 2004 senesinde kaydedilen hadise.com adresi için ünlü şarkıcı, 2 Aralık 2019 tarihinde Belçika’daki ablasına dava açtı. Hadise‘nin geçtiğimiz senenin sonlarına doğru başlayan domain davası, ünlü şarkıcının beklediği gibi sonuçlanmadı.
2012 yılında hadise.com domainini, Hadise’nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, 30 bin dolar ödeyerek satın almıştı. Hadise, Türkiye’de marka tescili bulunmasına rağmen davayı kaybetti.