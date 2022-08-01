Hadise yine ortalığı salladı Mini elbisesi gündem oldu!
Şarkıcı Hadise uzun süredir kısa veya dekolteli kıyafetler girmiyordu. Kıbrıs'ta sahne alan güzel şarkıcı mini etekli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti
Mehmet Dinçerler ile dünya evine girdikten sonra giyim tarzında büyük bir değişikliğe giden Hadise uzun süredir daha kapalı ve uzun kıyafetler tercih ediyordu. Son olarak önceki gece Kıbrıs'ta sahne alan Hadise, siyah mini elbisesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hadise'nin giydiği elbisenin Tuvana Büyükçınar'ın elinden çıktığı öğrenildi.
Verdiği konserlere devam eden Hadise, dün gece Kıbrıs'ta hayranlarının karşısına çıktı. Evlendikten sonra sahne şovu ve kıyafetlerinde değişime giden Hadise bu kez şaşırttı.
Mehmet Dinçerler'le ilişkisi sonrası stilini değiştiren ünlü şarkıcı konserlerinde daha kapalı kıyafetler giymeye başlamıştı. Hadise son konserindeki sahne kıyafetiyle 'Kraliçe geri döndü' dedirtti.
Ünlü popçu Kıbrıs konserindeki sahne şovu, performansı ve kostüm tercihiyle eski günlerini aratmadı.