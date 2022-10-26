Hadise yeni yaşını kutladı! Doğum günü pastasının fiyatını duyan şaştı kaldı!
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş adamı Mehmet Dinçerler arasında sessiz sedasız başlayan aşk çiftin evlenmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 5 ay süren birliktelik ise geçtiğimiz aylarda 5 dakikada sona ermiş, peş peşe ortaya atılan iddialar çok konuşulmuştu. Dinçerler'den boşanan Hadise hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni yaşını sevdikleriyle kutlayan ünlü ismin doğum günü pastasının fiyatı adeta olay oldu.
Son zamanların en çok konuşulan ismi olan Hadise, Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra verdiği konserler, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Fit vücudu, duru güzelliği, cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu kez de doğum günü pastasının fiyatı ile gündemde.
Konser maratonuna hızla devam ve sahnede seslendirdiği birbirinden güzel şarkıları ile dans şovlarıyla yürekleri hoplatan Hadise, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.
Daha önce konserde eski eşi Mehmet Dinçerler'in geri istediği iddia edilen yüzüğü parmağından çıkarıp, fırlatarak tüm dikkatleri üzerine çeken 36 yaşındaki ünlü şarkıcı, sahne için tercih ettiği cesur kıyafetleri de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor.
Hadise'den Mehmet Dinçerler'e gönderme
Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haftalarda 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle Hülton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki ünlü popçu kendisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullanırken o sözleri boşandığı eski eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme olarak yorumlanmıştı. İşte Hadise'nin yaptığı o açıklama;