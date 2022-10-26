Hadise yeni yaşını kutladı! Doğum günü pastasının fiyatını duyan şaştı kaldı!

Son zamanların en çok konuşulan ismi olan Hadise, Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra verdiği konserler, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Fit vücudu, duru güzelliği, cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu kez de doğum günü pastasının fiyatı ile gündemde.