Hadise yasak sonrası sokağa çıktı! Paylaştığı pozlar olay oldu
Karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde geçiren şarkıcı Hadise, yasağın kalkmasının ardından kendisini sokağa attı. Maskeli pozlarını paylaşan ünlü şarkıcıya beğeni yağdı.
Oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Hadise, karantina günlerini sevgilisinin evinde geçiriyor. Sokağa çıkma yasağının kalkmasından ardından dışarı çıkan Hadise, maskeli pozlarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.
Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan şarkıcı; maske, büyük gözlük ve halka küpe kombini yaparak asansör önünde poz verdi. Hadise'nin maske emojisiyle paylaştığı fotoğraflarına kısa sürede 200 binden fazla beğeni geldi.
Hadise ve Kaan Yıldırım karantina sürecinde sık sık gündeme gelmişti. İkilinin birlikte oldukları Hadise'nin Survivor yayınına bağlanmasıyla belgelenmişti. Hadise Yıldırım'ın evinden bağlantı yapmış ve görüntüdeki ev gündem olmuştu.
O Ses Türkiye jürisi olan ünlü şarkıcı gündelik işlerini kardeşine bırakarak, sevgilisi Kaan Yıldırım ile karantina günlerinde romantik günler geçiriyor.