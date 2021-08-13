Hadise ve Mehmet Dinçerler ilk kez ele ele! Mekan çıkışı yakalandılar
Hadise yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile ilk kez el ele objektiflere yakalandı! Taze aşıklar Hadise ile Mehmet Dinçerler'den ilk sözler...
Popçu Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini geçen aylarda noktaladı. Hadise, Kaan Yıldırım'dan ayrılır ayrılmaz gönlünü Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Taze aşıklar çıktıkları Meksika tatilinin ardından Türkiye'ye döndü. Tatilde çekilen fotoğraflarıyla ilişkileri belgelenen ikili, önceki gün objektiflere yakalandı. Bir mekandan el ele çıkan Hadise ile Mehmet Dinçerler, bakın ilişki soruları karşısında nasıl tepki verdi...
Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden 2 yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.
Bodrum ve Tulum tatillerinden görüntülenen çift, bu sefer de İstanbul'da objektiflere takıldı.
Gazete Magazin'in haberine göre, Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti İstanbul İstinye'deki bir mekan çıkışı görüntülendi.