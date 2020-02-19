Hadise ve Kaan Yıldırım hızlı çıktı aileler tanıştı evlilik dedikoduları yayıldı

2020 yılının aşk bombası Hadise ve Kaan Yıldırım, o kadar hızlı çıktı ki herkes yeni aşkı konuşurken bir anda evlilik iddiaları ortaya atıldı. Sürpriz aşkın detayları da duyanları şaşırttı. İddialara göre, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşk temelini güzel oyuncu Seda Bakan attı.