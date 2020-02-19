Hadise ve Kaan Yıldırım hızlı çıktı aileler tanıştı evlilik dedikoduları yayıldı
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkları hakkında ağızlarını bıçak açmasa da dedikodular hızla yayılıyor. Ünlü ikilinin aileleri tanıştı. Gelin adayı Hadise, Yıldırım'ın annesinden tam puan aldı.
2020 yılının aşk bombası Hadise ve Kaan Yıldırım, o kadar hızlı çıktı ki herkes yeni aşkı konuşurken bir anda evlilik iddiaları ortaya atıldı. Sürpriz aşkın detayları da duyanları şaşırttı. İddialara göre, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşk temelini güzel oyuncu Seda Bakan attı.
Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, Hadise ve Kaan bu aşkı 4 ay boyunca saklamayı başardı. Seda Bakan'ın vesile olduğu ilişki resmiyete doğru da ilerliyor. Hatta Hadise, Yıldırım'ın ailesiyle tanıştı ve oldukça iyi anlaştılar.
Posta'nın haberine göre; Hadise, Kaan Yıldırım'ın ailesinden tam not aldı. Anne Yıldırım'ın Hadise'yi samimi tavırları nedeniyle çok sevdiği de konuşuluyor.
Ailelerin de tanışmasıyla evlilik dedikoduları bir anda yayıldı. Kaan Yıldırım ve Hadise hala açık açık aşklarını yaşadıklarını itiraf etmeseler de ikilinin mutlu birlikteliklerini resmiyete dökecekleri söyleniyor.