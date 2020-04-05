Hadise mor renkli spor kıyafeti pozuyla Instagram'ı yıktı geçti Beğeni butonu çöktü
Korona virüs salgının ardından kendilerini evlerinde karantinaya alan ünlüler sosyal medya hesaplarından artık daha fazla ev hallerini paylaşmaya başladılar. Şarkıcı Hadise ise makyajsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu ve Instagram'ı salladı.
Adı son dönemde oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk iddialarına karışan O Ses Türkiye jüri üyesi Hadise, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yüzünden kendisini evde karantinaya aldı. Diğer ünlüler gibi Hadise de evden makyajsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı evden paylaştığı mor spor kıyafetleriyle adeta Instagramı'ı salladı. Takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tutulan pozları 20 dakika içerisinde 300 binden fazla beğeni aldı.
"Sevgilisiyle aynı evde karantinada": İlişkilerini basından uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Hadise ve Kaan Yıldırım, kendilerini aynı evde karantinaya aldı. İkiliyi ele veren detay ise aynı koltukta verdikleri pozlar oldu. Çiftin ilişkilerini de Yıldırım'ın köpeği ile verdiği poz ele vermişti.
Hadise Kimdir?
Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika’da dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Hadise Açıkgöz’dür. Aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır.