Hadise mor renkli spor kıyafeti pozuyla Instagram'ı yıktı geçti Beğeni butonu çöktü

Adı son dönemde oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk iddialarına karışan O Ses Türkiye jüri üyesi Hadise, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yüzünden kendisini evde karantinaya aldı. Diğer ünlüler gibi Hadise de evden makyajsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.