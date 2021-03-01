Hadise Masumlar Apartmanı yıldızı Ezgi Mola'ya meydan okudu bu kez liste kabarık

Makyajsız haliyle reklam çeken şarkıcı Hadise, sosyal medyada da makyajsız paylaşımlarına devam ediyor. Daha önce makyajsız bir paylaşım yapan Hadise, Instagram'da yeni bir akım başlatmış ve Seda Bakan'a meydan okumuştu. Güzel şarkıcı, Bakan'dan makyajsız bir paylaşım yapmasını istemişti.