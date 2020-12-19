Hadise Kaan Yıldırım ile bakın nasıl barıştı ihanet göndermesi olay yaratmıştı
Geçtiğimiz hafta ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığı kısa sürdü. Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarını sevindiren haber geldi.
Hadise ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son verdi. 10 aydır mutlu bir beraberlik süren ikili, ayrılık kararı aldı. Hadise, sosyal medya hesabı Instagram'dan herkese ayrılığı duyurdu. Güzel şarkıcının fevri davrandığı söylendi, doğru da çıktı.
Hadise ile Kaan Yıldırım'dan güzel haber geldi. Ayrılığın Hadise'ye ulaşamayan Kaan Yıldırım, bu aşkın mimarı olan Seda Güven'in devreye girmesiyle Hadise ile mesajlaşmaya, aradaki buzları eritmeye başladı.
15 Aralık'ta elinde çiçekle Hadise'nin Maslak'taki evine gitti. Popçunun gönlünü aldı. Geceyi birlikte geçirdiler. Ünlü şarkıcı, ertesi gün 33 yaşındaki oyuncunun evine döndü.
Çift bir daha fevri davranmama ve ufak olay sonrası ilişkileri hakkında alelacele açıklama yapmama kararı aldı.