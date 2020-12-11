Hadise Kaan Yıldırım ile ayrıldı Instagram hesabından ayrılığı böyle anlattı
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık iddiaları doğru çıktı. Yıldırım, iddialar üzerine fotoğraf paylaşsa da Hadise, ayrılığı sosyal medyadan paylaştı.
2020 senesinin gözde aşıkları olma yolunda ilerleyen Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti. Geçtiğimiz hafta ikili hakkında ayrılık haberleri çıktı.
Fakat hafta sonu Kaan Yıldırım beraber fotoğraflarını paylaşarak ''Aşk alev alev devam ediyor'' dedirtti.
Kaan Yıldırım'ın paylaştığı fotoğrafla beraber ayrılık iddiaları rafa kaldırıldı. İkilinin aşkları tam gaz devam ediyor sanıldı. Ta ki Hadise'nin ayrılık itirafına kadar.
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldıklarını açıkladı. Hadise, paylaştığı yazısında şunları dile getirdi: