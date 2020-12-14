Hadise Kaan Yıldırım ile ayrıldı ablası Hülya Açıkgöz ihanet göndermesi yaptı!
Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığında Hülya Açıkgöz'den dikkat çeken bir aldatılma göndermesi geldi.
Geçtiğimiz günlerde Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık sonrası ortaya çıkan iddialar ise duyanları şaşırttı. Fakat iddianın en büyüğü Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den geldi.
Hadise, Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkın bittiğini, "Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim; bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" diyerek yaptı.
Bu açıklamayla beraber Kaan Yıldırım, Hadise'yi sosyal medya hesabından sildi. Hülya Açıkgöz, yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Hülya Açıkgöz'ün Instagram'da 'Boynuz' paylaşımıyla, Kaan Yıldırım'ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı öne sürüldü.