Hadise Kaan Yıldırım aşkında olay gerçek bakın nasıl ortaya çıktı detay ele verdi
Hadise ve Kaan Yıldırım aşklarını ilan etmeseler de her seferinde sosyal medya paylaşımları bomba aşkı ele veriyor. Yan yana hiç görüntülenmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni gerçek bakın nasıl ortaya çıktı.
İddialı sosyal medya paylaşımlarıyla her defasında gündeme gelen Hadise, son zamanlarda aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Kaan Yıldırım'la bir süredir aşk yaşayan Hadise, Yıldırım'ın köpeğiyle çekildiği pozlarla aşkını ilan etti sayılmıştı. Şimdilerde ise Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni bir detay ortaya çıktı.
''Kim diyor yalnız olduğumu'' diyen Hadise, henüz hiç sevgilisi Kaan Yıldırım ile yakalanmasa da ikilinin Instagram'dan yaptığı paylaşımlar aşklarını ele veriyor. Son olarak ise Kaan Yıldırım, paylaşımıyla dikkat çekti.
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan Kaan Yıldırım sosyal medya hesabı Instagram'a yeni bir fotoğraf yükledi. Yıldırım'ın fotoğrafındaki detay ise koltukların Hadise'nin koltuklarına çok benziyor olması oldu.
Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram'a makyajsız haliyle bir fotoğraf yüklemiş ve beğenileri toplamıştı. Kaan Yıldırım'ın yeni fotoğrafındaki koltuk detayı ise Hadise'nin makyajsız fotoğrafındaki koltukla aynı.