Hadise ilk defa açıkladı! Sosyal medya hesabında bakın yorumları neden kapatmış
Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hadise, İnstagram hesabında yorumları neden kapattığını ilk defa açıkladı.
Hadise son zamanlarda oyuncu Kaan Yıldırım birlikteliği ile magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte pozlarını paylaşan Hadise'nin fotoğraflarını yoruma kapatması merak konusu olmuştu.
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12 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hadise'nin fotoğraflarını 300 bini aşkın beğeni alırken yorumların kapalı olması eleştirileri görmek istemediği olarak iddia edilmişti.
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Brand Week İstanbul etkinliğe konuk olan 35 yaşındaki Hadise bu konuya ilişkin açıklama getirdi.
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Hadise, sosyal medyada ‘mükemmel görünme kaygısı’ yüzünden, gençlerin psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
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