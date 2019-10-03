Hadise Ezhel şarkısıyla dans etti seksi videosu izlenme rekoru kırdı
Ünlü şarkıcı Hadise'den olay yaratacak yeni dans videosu geldi, bu kez Ezhel'in şarkısıyla gündeme oturdu.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Hadise iddialı konser kıyafetli, cesur pozlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında olmayı başarıyor.
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Hadise geçtiğimiz aylarda ünlü fenomen Reynmen'in Ela şarkısı eşliğinde çektiği cesur dans videosuyla büyük olay olmuştu. Seksi kıyafetiyle kameralar karşısına geçen Hadise'nin videosu 1 milyonun üzerinde izlenmişti.
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Öncesi günlerde askılı atletiyle büyük tepki çeken Hadise, rapçi Ezhel'in şarkısına çektiği dans videosu olay oldu.
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Göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği anları Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınlayan Hadise takipçilerinden tam not aldı.
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