Hadise evden paylaştı! Kaan Yıldırım detayı takipçilerden kaçmadı

Paylaşımının devamında güzel şarkıcı "Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim... Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun... Kendinize iyi bakın." ifadelerine yer vermişti.