Hadise evden paylaştı! Kaan Yıldırım detayı takipçilerden kaçmadı
Hekimoğlu dizisinin yıldızı Kaan Yıldırım ile aşkları kadar ayrılığı da olay olan Hadise'nin son paylaşımındaki detay gündem oldu.
2020 yılının akıllara kazınan ve en çok olay olan aşkı Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinin 10 aylık ilişkilerinin sonrasında evlenmeleri beklenirken ayrılık haberi hayranlarını şaşkına çevirmişti.
Ayrılık haberini "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor..." sözleriyle duyurmuştu.
Paylaşımının devamında güzel şarkıcı "Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim... Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun... Kendinize iyi bakın." ifadelerine yer vermişti.
Ayrılık haberlerinin ardından bu aşkın mimarı Seda Bakan'ın yine ikiliyi barıştırmaya çalıştığı iddia edilmişti.