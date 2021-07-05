Hadise bikinili pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti! 'Ayrılık yaradı' dedirtti!

Diğer yandan Hadise'nin ayrıldığı erkek arkadaşı Kaan Yıldırım'ın kısa bir süre önce imaj değiştirmesinin ayrılıklarıyla ilişkili olduğu yorumlarına neden olmuştu. Ancak Yıldırım'ın kısa süre önce yeni bir diziye başlayacağı öğrenildi, ünlü şarkıcı Hadise de kısa süre önce yeni şarkısını çıkarmıştı.