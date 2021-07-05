Hadise bikinili pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti! 'Ayrılık yaradı' dedirtti!
Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, ayrılığın stresini tatilde atıyor. Hadise mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti. Güzel şarkıcının verdiği pozlar olay yarattı.
Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı büyük aşk bir kez daha biten şarkıcı Hadise, soluğu tatilde aldı. Güzel şarkıcı, ayrılığın stresinin tatilde eğlenerek atıyor. Normalleşme adımlarıyla birlikte yoğun bir tempoya girmesi beklenen Hadise, kamera karşısındaki mavi bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
Şarkıcının fotoğrafı, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Hayranları, Hadise'nin fotoğrafının altına "Çok güzelsin çokkk.", "Muhteşemsin", "Aşırı iyi" şeklinde yorumlarda bulundu.
Diğer yandan Hadise'nin ayrıldığı erkek arkadaşı Kaan Yıldırım'ın kısa bir süre önce imaj değiştirmesinin ayrılıklarıyla ilişkili olduğu yorumlarına neden olmuştu. Ancak Yıldırım'ın kısa süre önce yeni bir diziye başlayacağı öğrenildi, ünlü şarkıcı Hadise de kısa süre önce yeni şarkısını çıkarmıştı.
Aradığı mutluluğu yine bulamayan Hadise, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile yollarını ayırmıştı.