Hacı Sabancı nişanlısı Nazlı Kayı'nın doğum gününü böyle kutladı
Hacı Sabancı, nişanlısı Zeynep Nazlı Kayı'nın yeni yaşını kutladı. Birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayımladı.
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift nişanlandı. Sabancı, 3 yıldır birlikte olduğu Nazlı Kayı ile evliliğe ilk adımı attı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle yüzük takan çift, mutluluklarını sosyal medyadan duyurdu.
Sabancı ve Kayı çifti de, evlilik yolunda önemli adım attıkları günden ilk fotoğraflarını paylaştı. Çifte yakın dostlarından mutluluk mesajları geldi. Son olarak ise Sabancı, nişanlısının yeni yaşını kutladı.
Hacı Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlikte çekilen karelerini yükledi. Sabancı, gönderisine, "İyi ki doğdun" notunu düştü.
Anne Arzu Sabancı da müstakbel gelini Zeynep Nazlı Kayı'nın yeni yaşını kutladı. Sabancı, gönderisine, "Nazlıcığım tüm dileklerinin gerçek olduğu, sağlıklı, mutlu, çok güzel yılların olsun. Biz de hep yanında olalım inşallah. İyi ki doğdun... 30.12.20" notunu düştü.