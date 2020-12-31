Hacı Sabancı nişanlısı Nazlı Kayı'nın doğum gününü böyle kutladı

Anne Arzu Sabancı da müstakbel gelini Zeynep Nazlı Kayı'nın yeni yaşını kutladı. Sabancı, gönderisine, "Nazlıcığım tüm dileklerinin gerçek olduğu, sağlıklı, mutlu, çok güzel yılların olsun. Biz de hep yanında olalım inşallah. İyi ki doğdun... 30.12.20" notunu düştü.