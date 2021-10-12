Hacı Sabancı-Nazlı Kayı evlendi! Olay düğünde damat gelini öpmedi!

Gelinlik 'demode' bulundu

Düğüne dair sosyal medyada çok konuşulan bir diğer detay ise Nazlı Kayı'nın gelinliği oldu. Sosyal medyada bazı moda sayfaları gelinliği 'demode' bulurken, bazı sosyal medya kullanıcıları gelinin saçı, makyajı ve gelinlik tercihi ile oldukça zarif olduğunu savundu. Genel olarak yorumlar ise Nazlı Kayı'dan daha iddialı ve daha modern bir gelinlik beklendiği yönünde oldu.