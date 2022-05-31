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Haber alınamıyordu! Ekipler yangın merdiveni ile evine girdi korkunç manzara...

Haber alınamıyordu! Ekipler yangın merdiveni ile evine girdi korkunç manzara...

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir süredir kendisine ulaşılamayan kadın evinde ölü bulundu.

Haber alınamıyordu! Ekipler yangın merdiveni ile evine girdi korkunç manzara...

Yarhasanlar Mahallesi 8 Eylül Caddesi'ndeki apartmanın 2. katında yalnız yaşayan Gülşen Kocaoğlu'ndan (58) haber alamayan bir yakını durumu polise bildirdi.

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Haber alınamıyordu! Ekipler yangın merdiveni ile evine girdi korkunç manzara...

İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın merdiveni ile balkondan eve giren itfaiye ekipleri, Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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Haber alınamıyordu! Ekipler yangın merdiveni ile evine girdi korkunç manzara...

Kocaoğlu'nun cesedi, incelemenin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber alınamıyordu! Ekipler yangın merdiveni ile evine girdi korkunç manzara...
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