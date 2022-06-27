Hababam Sınıfı'nın Ahmet'iydi! Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı Ahmet Sezerel'in son haline bakın..

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane yapımlarından aşina olduğumuz usta oyuncu Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu. Resmi instagram hesabında kısaca kendisi hakkında çok eskiden aktör, yönetmen yardımcısı, yönetmen, fotoğrafçı. Şimdi baba ve dede olarak tanımlamaktadır.