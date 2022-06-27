Hababam Sınıfı'nın Ahmet'iydi! Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı Ahmet Sezerel'in son haline bakın..
Ekranların efsane filmi Hababam Sınıfı'nda usta oyunculardan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ile birlikte rol alan Çalışkan Ahmet'i canlandıran, oyunculuğu ile akıllara kazınan Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklılarından Ahmet Sezerel'in şimdiki merak konusu oldu. Türk sineması filmlerinde adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Sezerel yaşamına 36 senedir işletmeci olarak devam ediyor. Kendisini sosyal medya hesabında; yönetmen, fotoğrafçı, baba ve dede olarak tanımlayan Sezerel'in işte son hali...
Ekranların efsane filmi Hababam Sınıfı'nda Çalışkan Ahmet'i canlandıran, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklılarından Ahmet Sezerel'in şimdiki hali şoke ediyor. Türk sineması filmlerinden aşina olduğumuz oyuncu Sezerel yaşamına 36 senedir işletmeci olarak devam ediyor. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncunun işte son hali...
Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane yapımlarından aşina olduğumuz usta oyuncu Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu. Resmi instagram hesabında kısaca kendisi hakkında çok eskiden aktör, yönetmen yardımcısı, yönetmen, fotoğrafçı. Şimdi baba ve dede olarak tanımlamaktadır.
Hababam Sınıfı'nın "Çalışkan Ahmet'i"
İşte Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel ve yıllar içindeki değişimi..
Merak konusu oldu
Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane yapımlarından aşina olduğumuz usta oyuncu Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu.