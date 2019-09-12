Gwyneth Paltrow çırılçıplak pozunu paylaştı sosyal medya ikiye bölündü
Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow, çırılçıplak fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
46 Yaşındaki ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, dağda çıplak bir şekilde yoga yaparken çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.
Oscar'lı oyuncunun çıplak pozu sosyal medyada bir yandan beğeni yağmuruna tutulurken bir yanda da dalga konusu oldu.
Gwyneth Paltrow, "İyi veya kötü sebeplerden ötürü kendimize yalan söylüyoruz ama neden?" notuyla paylaştığı çıplak pozuyla dalga geçen takipçilerine karşılık güzel oyuncuyu savunan hayranları da oldu.
Oyuncunun bir takipçisi paylaşıma, "Kusursuz ve ideal bir vücudunuz var" ifadelerini kullanırken bir başka takipçisi “Paylaştığınız fotoğraflar hiç gerçek hayattan kareler değil ve düzgün, zayıf bir vücuda sahip olmamız gerektiğini savunmanız genç kızları kötü etkileyebilir. Kadınları güçlendirmeye çalışıyorsanız önce onları tanımanız gerekir” yorumunda bulundu.